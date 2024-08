16. August in Willich Im Pop-up-Biergarten gibt’s diesmal Country und Kartoffelecken

Zum zweiten Mal vor Ort sein wird am 16. August „Der Wanderkoch“ – ein Food-Trailer, an dem es bei der Premiere im Juli Burger gab. Diesmal bietet er zusätzlich als vegetarisches Gericht auch noch Kartoffelecken mit Sour-Cream an. „Fast alle beteiligten Händler kommen aus Anrath und der Umgebung“, sagt Wensierski. Mit dabei sind wieder „Teig Scheich“ mit Crêpes und Waffeln, außerdem die „Teufelsküche“ mit Currywurst, Bratwurst und Pommes. Ausgeschenkt werden unter anderem Willicher Pils und Königshofer Altbier, Wein und Longdrinks – Letztere gemixt mit Likören von Spirits-NRW.