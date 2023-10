Verletzte Willicher Polizistin Invictus-Games als Inspiration für Sandra Winkler

Heute ist Sandra Winkler wieder fast vollständig zurück im Leben. Die 55-Jährige kann wieder in Vollzeit arbeiten und ist sportlich aktiv. Vor knapp sechs Jahren wäre die Polizistin fast im Dienst gestorben. Ihr Streifenwagen wurde von einem Lkw gerammt. Ihre Kollegin starb dabei, sie selbst wurde lebensgefährlich verletzt. Heute darf sie keinen Streifendienst mehr absolvieren und sitzt im Verkehrsdezernat im Büro. „Ein Job, den ich niemals machen wollte“, sagt sie. Diese Einschränkung ist, neben dem Verbot, eine Waffe zu tragen, die einzige, die von dem schweren Unfall, an den sie keine Erinnerung hat, geblieben ist. „Meine Erinnerung setzt vor Heiligabend aus. Die nächste stammt aus der Reha. Der Unfall war am 27. Dezember 2017“, erzählt sie.