Vorhänge und Papierschredder brennen : Polizeiwache Willich ist nach Brand nicht besetzt

In der Polizeiwache an der Grabenstraße in Willich (Archivfoto) hat es am Sonntag gebrannt. Verletzt wurde niemand. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Willich Ein Feuer auf der leeren Polizeiwache in Willich wegen eines technischen Defekts hat Konsequenzen. Auch telefonisch sind die Beamten vorerst nicht zu erreichen.

Die Polizeiwache an der Grabenstraße in Willich ist bis auf Weiteres nicht besetzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Grund dafür ist ein Feuer, zu dem die Feuerwehr am Sonntagabend um 21.51 Uhr gerufen wurde. Im Wachraum der am Wochenende nicht besetzten Dienststelle brannten die Vorhänge und ein Papierschredder.

Solange die Wache geschlossen ist, kann man sich an die Wache in Kempen wenden (zentrale Rufnummer 02162 3770), in dringenden Fällen über die 110. „Wenn man die Klingel an der Wache betätigt, wird man mit der Leitstelle in Viersen verbunden. Wir sind also immer zu erreichen“, sagt ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Viersen. Für die Erstattung einer Anzeige wird auch wegen der Pandemie-Lage die Möglichkeit der Online-Anzeige unter https://service.polizei.nrw.de/anzeige empfohlen.