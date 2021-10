Vorfall in Willich : Einbrecher wollen Tresor mit Axt öffnen

Willich Einbrecher haben in Willich versucht, einen Tresor mit einer Axt zu öffnen. Bei einem weiteren Einbruch in Willich stahlen Unbekannte Parfüm.

Wie die Polizei mitteilte, drangen die Unbekannten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, in ein derzeit nicht bewohntes Haus am Grabenweg in Willich-Schiefbahn ein. Dazu hebelten sie ein Küchenfenster auf. Im Haus durchsuchten sie Schränke und Schubladen und versuchten, einen Tresor mit einer Axt zu öffnen, allerdings ohne Erfolg. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Bei einem weiteren Einbruch in Willich-Schiefbahn wurde am Freitagabend Parfum gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen Unbekannte zwischen 18.55 und 23.15 Uhr in ein Haus am Mergenhofweg ein. Sie schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Drinnen durchsuchten sie Schränke und Schubladen, ersten Feststellungen nach wurde Parfum entwendet.