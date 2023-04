Polizeibeamter mit Pfefferspray angegriffen Polizei verhindert E-Bike-Diebstahl in Schiefbahn

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten im Umfeld des nahe gelegenen Edeka-Marktes einen Transporter fest, der vermutlich aus Polen stammt und an dem falsche Kennzeichen angebracht waren, so die Polizei weiter. Bei und in diesem Transporter wurden mehrere hochwertige E-Bikes gefunden, die im weiteren Verlauf einem kurz zuvor stattgefundenen Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Hochstraße zugeordnet werden konnten. Der zweite Täter ist noch flüchtig.