Radfahrer verletzt : Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Willich

Willich Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am späten Mittwochabend an der Kreuzung Beckershöfe ereignet hat. Dabei wurde ein Fahrradfahrer verletzt.

Wer war schuld? Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.50 Uhr ereignet hat: Ein 56-jähriger Vorster fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Kempener Straße in Richtung Anrath. In Höhe der Kreuzung Beckershöfe kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 46-jährigen Krefelderin, die die Beckershöfe aus Neersen kommend befuhr und die Kempener Straße in Richtung Aachener Straße queren wollte.