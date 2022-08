Nach Unfall am 4. August in Willich : Polizei sucht Ford-Fahrer mit dunklem Haar

Nach Unfall am 4. August in Willich

Willich Nach einem Unfall am Donnerstag in Willich sucht die Polizei jetzt den Fahrer eines dunklen Ford Kuga. Der Fahrer soll der Polizei helfen, möglicherweise weitere Erkenntnisse zu erhalten.

Eine 70-jährige Tönisvorsterin, die mit ihrem Auto auf der Kempener Straße in Richtung Tönisvorst unterwegs war, sah, dass die Motorradfahrerin überholte, und lenkte ihren Wagen so weit wie möglich nach rechts, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Motorradfahrerin stieß mit der linken Seite des Pkw zusammen und stürzte, sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am Freitag hatte die Polizei gemeldet, dass die Motorradfahrerin trotz des dortigen Überholverbots überholt hatte und, nach bisherigem Kenntnisstand, auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatte. Das stimmt so nicht: Wie die Polizei nun am Montag mitteilte, ergaben weitere Ermittlungen, dass es im Bereich der Unfallstelle keine Geschwindigkeitsbegrenzung und kein Überholverbot gibt. „Gleichwohl hätte sie nicht überholen dürfen, weil gerade Gegenverkehr kam“, hieß es von der Polizei am Montag.