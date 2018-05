Stadt Willich : Polizei sucht Autofahrer nach Verkehrsunfall

Stadt Willich Wer fährt ein blaues Auto, das neue Beschädigungen aufweist? Bereits am vergangenen Mittwoch (23. Mai) ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Peterstraße in Willich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 80-jähriger Mann aus Willich fuhr auf der Peterstraße in Richtung Grabenstraße. Im Bereich der dortigen Eisdiele hörte er ein lautes Geräusch, ordnete es jedoch einer Baustelle zu. Erst zu Hause stellt er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest.

Nachdem er zurückgefahren war, spricht ihn ein Zeuge an, dass er eben ein anderes Auto beschädigt habe. Dabei soll es sich um einen blauen Pkw gehandelt haben. Das Auto war aber nicht mehr vor Ort. Das Verkehrskommissariat Viersen sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Pkw und bittet sie oder ihn und mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizei unter der Nummer 02162/377-0 zu melden.

(RP)