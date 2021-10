Geld und Rauschgift gefunden : Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenschmuggler in Willich fest

Willich Einsatzkräfte der Autobahnwache Mönchengladbach haben am Montagabend an der Anschlussstelle Schiefbahn der A52 einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen.

Der 34-Jährige wurde von den bayerischen Behörden in Bamberg mit Haftbefehl wegen des Verdachts des Einfuhrschmuggels und des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in 38 Fällen gesucht. Wie die Polizei mitteilte, reiste der Mann am frühen Abend mit seinem Audi aus den Niederlanden über Roermond und Elmpt nach Deutschland ein. Das Fahrzeug konnte identifiziert und bei Willich an der Anschlussstelle Schiefbahn angehalten werden. Die Polizisten durchsuchten das Fahrzeug und beschlagnahmten es, Rauschgift wurde dabei nicht gefunden.