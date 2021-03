Kriminalität im Kreis Viersen : Polzei warnt vor Betrugsanrufen

Symbolfoto

Kreis Viersen Die Polizei warnt Senioren vor Betrügern: Allein am Donnerstag wurden Betrugsanrufe aus Kempen, St. Tönis und Willich gemeldet. In Neersen riefen Betrüger eine 86-jährige Frau an und erklärten ihr, dass sie mit Zahlung einer Kaution von 35.000 Euro die Inhaftierung ihrer Enkelin verhindern könnte.

Eine weiere Enkelin stoppte die Fahrt ihrer Oma zur Bank. Ein 78-jähriger Mann aus St. Tönis hatte schon mehrere hundert Euro beisammen, um sie an eine angebliche Rechtsanwaltskanzlei zu schicken. Das konnte die Polizei verhindern.

(biro)