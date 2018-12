Willich: Polizei stoppt gefährliche Fahrt

Willich Dank des Hinweises eines Passanten, der über Notruf die Alkoholfahrt gemeldet hatte, konnten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch um 13.50 Uhr eine gefährliche Autofahrt stoppen.

Es ging teilweise über Feldwirtschaftswege, auf denen der Fahrer mehrfach von der Fahrbahn abkam. Auf der Kreuzstraße schließlich hielt der Fahrer den Transporter an. Im Fahrzeuginneren trafen die Einsatzkräfte auf zwei total betrunkene Männer, der Beifahrer hielt noch eine angebrochene Bierflasche in der Hand. Der Fahrer lallte die Beamten an, erkundigte sich nach dem Problem, um zugleich selbst auf eines seiner Probleme aufmerksam zu machen – denn einen Führerschein besitze er nicht. Dann versuchte er, während der Kontrolle eine weitere Bierdose zu öffnen.