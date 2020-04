Im Hinterzimmer : Polizei ermittelt nach illegalem Glücksspiel gegen einen Krefelder

Krefeld Ein Krefelder und 15 weitere Personen im Hinterzimmer einer Gaststätte in Willich angetroffen.

Hinweise führten Polizeibeamte am Donnerstag kurz nach Mitternacht zu einer offiziell geschlossenen Gaststätte an der Krefelder Straße in Willich. Laut Polizeibericht trafen die Beamten im Hinterzimmer der Gaststätte auf den Konzessionsinhaber, einen 44-jährigen Deutschen, sowie 15 weitere Personen im Alter zwischen 29 und 51 Jahren unterschiedlicher Nationalitäten. Die Teilnehmer dieser Versammlung kamen aus Willich, Krefeld, Tönisvorst, Mönchengladbach, Hückeswagen, Solingen, Oberhausen und Langenfeld. Die Gruppe war augenscheinlich mit einem illegalen Glücksspiel beschäftigt. Deswegen erstatteten die Polizeibeamten Strafanzeigen.