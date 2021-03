Polizei bittet um Mithilfe : Zwölfjähriges Mädchen aus Willich vermisst

Die vermisste Zwölfjährige aus Willich Foto: Polizei Viersen

Willich Seit Montag, 29. März, ist eine Zwölfjährige aus einer Willicher Jugendeinrichtung verschwunden. Zuletzt wurde Lena-Sofie K. am Montag am Bahnhof in Viersen gesehen. Das teilt die Polizei mit. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Eigen- oder Fremdgefährdung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Mädchen hat blonde Haare, blaue Augen und trug zuletzt ein schwarzes, weites und bedrucktes Shirt und eine dunkle Leggings (Foto: Polizei). Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02162 3770.

(RP)