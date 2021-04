Politiker wollen Lichtkonzept für den Ortskern : Licht soll in Willich Akzente setzen

Info

Das Lichtkonzept bearbeitet viele Details. Ein Vorschlag ist unter anderem die Möglichkeit, die Beleuchtung in der Zeit zwischen 23 und 5 Uhr abzudimmen. Das senkt Energiekosten, ohne das Sicherheitsgefühl der Bürger zu beeinträchtigen.

Bearbeitung Der Technische Dezernent Gregor Nachtwey betonte, dass das Konzept in Einzelschritten in den kommenden Jahren bearbeitet werde. Die Bürger sollen in die Ausarbeitung einbezogen werden, etwa über Informationsbroschüren oder kurzzeitige „Licht-Events“ zu Themen.