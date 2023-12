Thema im Sozialausschuss Politiker diskutieren über Hospiz in Willich

Der Hintergrund: Der Ausschuss hatte die Verwaltung im Februar 2022 beauftragt, zu prüfen, „inwieweit die Möglichkeit besteht, in der Stadt Willich stationäre Hospizpflegeplätze einzurichten sowie eine ambulante Hospizpflege zu installieren“. Die Recherche sollte in Abstimmung mit dem Kreis Viersen erfolgen. Hierzu hat der Kreis den Bericht Palliativ Care 2023 vorgelegt. Darin wird unter anderem dargelegt, dass die Auslastung des Hospizes in Viersen im Jahresverlauf stark variiert und in Spitzenzeiten 95 Prozent beträgt. „Die rechnerischen Grundlagen ergeben einen Mehrbedarf an stationären Hospizplätzen im Kreisgebiet von fünf bis acht Plätzen“, so der Bericht. Andererseits sei das Thema „in einem größeren geografischen Kontext als einem Landkreis zu betragen“. Der für das Thema zuständige Verband der Ersatzkassen teile das Land NRW in zwei Versorgungsgebiete und sehe „in beiden ein zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt ausreichendes Angebot an stationären Hospiz-Plätzen“, so der Bericht weiter.