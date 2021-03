Zuständiger Ausschuss tagte : Politik lehnt Jugendrat für Willich ab

Politische Teilhabe von Jugendlichen gibt es beispielsweise in Monheim, wo es ein Jugendparlament gibt (Archivfoto). Foto: Tim Kögler

Willich Jugendliche sollen in Willich noch stärker als bisher ein Wörtchen in der Politik mitreden können. Die FDP beantragte deshalb die Einrichtung eines Jugendrates.

Der Beschlussvorschlag wurde ergänzt: Einmal im Jahr wird die Verwaltung einen Bericht vorlegen, aus dem hervorgeht, in welcher Form die Beteiligung der Jugendlichen in den vergangenen zwölf Monaten stattgefunden hat und wie sie in den kommenden Monaten aussehen wird.