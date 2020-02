Kultur : Die Orgel trifft auf die irische Whistle

Das Duo „Planxties & Airs“ zauberte in der Evangelischen Hoffnungskirche in Schiefbahn irische Kläge aus den Instrumenten. Foto: Norbert Prümen

Willich „Planxties & Airs“ lautete das Motto des Konzerts in der Evangelischen Hoffnungskirche Schiefbahn. Die Musiker Ulrike und Claus von Weiss präsentierten das ungewöhnliche Instrument.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Draußen tobte der Sturm, drinnen schienen Lerchen über den sprichwörtlichen grünen Wiesen Irlands zu trällern. Die Kraft der Musik, Bilder im Kopf entstehen und die Zuhörer in Gedanken in weit entfernte Gegenden reisen zu lassen, wurde wieder einmal unter Beweis gestellt. „Planxties & Airs“ lautete das Motto des Konzerts in der Evangelischen Hoffnungskirche Schiefbahn. Die Musiker Ulrike und Claus von Weiss widmen sich seit vielen Jahren einer ungewöhnlichen Kombination von Instrumenten: Die Kirchenorgel trifft auf die irische Whistle.

Jeder kennt den Klang der Whistle, vielleicht, ohne es zu wissen. Berühmt wurde sie durch die Titelmusik der Filme Titanic und Braveheart. „Die Whistle ist ein höchst emotionales Instrument“, erklärt der Musiker Claus von Weiss. „Sie kann einem das Herz herausreißen.“ Seit er 18 Jahre alt war, hat er sich leidenschaftlich der Folkmusik verschrieben, erst mit der Gitarre, dann mit der Whistle. Wie viele Flöten er besitzt, kann er nur schätzen: 120 vielleicht. Nach Schiefbahn mitgebracht hat er neun. Whistles aus Metall und Holz, kleine und große. Die benötigt er auch: „Man braucht für jede Tonart eine eigene Flöte.“

Info Live-Malerei in der Friedenskirche Die Emmaus-Kirchengemeinde Willich veranstaltet unter dem Motto „Emmaus-Konzerte“ eine Reihe von vielversprechenden musikalischen Veranstaltungen in ihren Kirchen in Willich, Schiefbahn und Neersen. Am Sonntag, 15. März, 18 Uhr, gibt es in der Friedenskirche in Neersen ein Konzert mit Live-Malerei: Mark Krause erstellt zu den Klängen der Goldberg-Variationen von Bach ein Gemälde.

Seit seiner Pensionierung – von Weiss war nicht nur Musiker, sondern auch Berufsschulpfarrer – macht er ausschließlich Musik. Gemeinsam mit seiner Frau: Ulrike von Weiss ist ausgebildete Kirchenmusikerin und Kantorin der Evangelischen Heilig-Geist-Kirche in Düsseldorf. Ulrike und Claus von Weiß leben seit gut drei Jahren in Kaarst. Beide waren noch nie in Irland – aber die irische Musik, die beherrschen sie.

Auf dem Programm des Konzertes in der Evangelischen Hoffnungskirche standen irische und englische Melodien. Traditionelle Stücke wechselten sich mit eigenen Kompositionen von Claus von Weiss ab. Alle Arrangements der Melodien stammten von den beiden Musikern, so konnten sie ihren eigenen, persönlichen Stil in die traditionelle Musik einbringen. So gegensätzlich die Instrumente auf den ersten Eindruck erscheinen: Die große Kirchenorgel, die den Raum majestätisch zu erfüllen vermag und die winzige Flöte – zwischen ihnen scheint doch eine Verwandtschaft zu herrschen, besteht die Orgel doch ebenfalls aus Pfeifen. Und so verbanden sich unter den Arrangements der beiden Musiker die Orgel und die Flöten zu einer grandiosen Partnerschaft, in der heitere und verspielte Töne tanzten, sprangen, hüpften, lyrische Klänge verzauberten, Orgel und Flöte sich abwechselten und einander den Vortritt ließen, um dann wieder gemeinsam Fahrt aufzunehmen. Die Orgel war stets eine dezente Partnerin der Whistles, die nicht unbedingt alle Register ziehen musste, um zu brillieren.