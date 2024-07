Planungsausschuss Willich Stadt will den Radwegeausbau künftig optimieren

Der Hintergrund: Bisher ist es so, dass Radfahrer an Kreuzungen mit einer Straße oder einem Wirtschaftsweg nicht als bevorrechtigt gelten und Vorfahrt gewähren müssen. „Die Gewohnheit, dass in der Regel keine Fahrzeuge kreuzen, reduziert die Aufmerksamkeit. Die Sicherheit für die Radfahrenden könnte somit deutlich erhöht werden, wenn an diesen Querstraßen mit geringer Verkehrslast die Vorfahrt geändert würde“, so die Begründung der Antragsteller.