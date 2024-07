Planungasusschuss Willich Die Ladeinfrastruktur in Willich soll ausgebaut werden

Grundsätzlich sei der Anteil an „Batterieelektrisch betriebenen Pkw“ (BEV) und Plug-in-Hybrid-Autos in Willich mit rund 8,6 Prozent der höchste im Kreis Viersen. NRW-weit seien es 4,1 Prozent. Aktuell gibt es 34 öffentliche Ladesäulen-Standorte mit üblicherweise je zwei Ladepunkten im Stadtgebiet. Am meisten werde die Säule am Bonnenring genutzt, gefolgt von der am Schwimmbad de Bütt und der auf dem Parkplatz Domgarten. Ein Element zur Ermittlung neuer Wunsch-Standorte der Bürger war eine online-Öffentlichkeitsbeteiligung.