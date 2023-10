Katholische Frauengemeinschaft Willich Ein Stück über das Berliner Original Heinrich Zille

Willich · Das Theater „Hintenlinks“ ist am Samstag, 28. Oktober, um 18 Uhr auf Einladung der katholischen Frauengemeinschaft im Pfarrheim St. Katharina an der Hülsdonkstraße 13 Willich zu Gast. Zu sehen gibt es an diesem Abend das Stück „Pinselheinrich“, ein musikalisches Theaterprogramm über das Berliner Original Heinrich Zille von Peter Gutowski.

16.10.2023, 15:00 Uhr

Anuschka Gutowski schmettert Gassenhauer und spielt den Leierkastenmann. Foto: THL/Tobias Becker / Krefeld

Ein Leierkastenmann und seine Freunde Olga, das Straßenmädchen und Viktor, der „blinde“ Bettler begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Berlin der Jahre um 1900. Zu Drehorgelmusik (Berliner Lieder und blutrünstige Moritaten) und mit den Mitteln des Figurentheaters wird das Leben des Berliner Originals mit skizzenhaftem Strich gezeichnet. Im Werk des Zeichners sowie im Theaterstück blitzt hinter der heiteren Fassade immer wieder beißende Kritik an den Verhältnissen des „Berliner Milljöhs“ auf. Anuschka Gutowski schmettert Gassenhauer und spielt den Leierkastenmann mit großer Leidenschaft. Sie führt virtuos zwei Tischfiguren und eine lebensgroße Klappmaulpuppe. Karten können ab sofort im Pfarrbüro Willich, Hülsdonkstraße 11, zum Preis von 5 Euro erworben werden.

(msc)