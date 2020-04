Neues Angebot : Pfarrer Martin Gohlke spricht Andachten auf Anrufbeantworter

Anrath Mit einem neuen Angebot möchte Martin Gohlke den Menschen in der durch Corona bedingten Situation die Möglichkeit geben, das Wort Gottes zu hören, auch wenn derzeit keine normalen Gottesdienste in der Kirche möglich sind.

Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst bietet ab sofort Telefon-Andachten an. Die tägliche Andacht ist jeden Morgen ab 9 Uhr per Telefon zu hören.

Gohlke erfuhr von einer Gemeinde in Wuppertal, wo genau dieses Angebot schon läuft. Er fand die Idee dazu hervorragend, nahm Kontakt auf und entwickelte eine eigene Telefon-Andacht, die nicht nur die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Anrath-Vorst nutzen können. Jeder kann anrufen und zuhören. „Gerade Menschen, die kein Internet haben, können so ein Stück weit Kirche erleben. Sie hören meine Stimme mit der Losung und der Erteilung des Segens. Ich denke, das tut in dieser schweren Zeit einfach gut. Es ist ein wenig geistliche Nahrung für jeden“, sagt Gohlke. Es sind zwei Minuten, die ein wenig Trost spenden und Halt bieten. Am Mittwoch sind so der Psalm 51 sowie Johannes, Vers 16, zu hören, wo es heißt, dass sich die Traurigkeit zur Freude verwandeln wird. Gohlke begrüßt die Anrufenden zunächst herzlich, bevor die ermutigenden Texte aus der Bibel folgen. Mit warmherziger Stimmer erteilt der Pfarrer danach Gottes Segen. „Bleiben Sie gesund, ihr Pfarrer Gohlke“ heißt es zum Abschluss des kurzen Ansagetextes.