Landwirt aus Willich : Peter Friesen am Montag bei „Bauer sucht Frau“ zu sehen

Moderatorin Inka Bause interviewt Peter Friesen aus Willich. Foto: TVNOW

Willich Am Montagabend ist Landwirt Peter Friesen aus Willich zum ersten Mal in der aktuellen Staffel der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ zu sehen. Die Sendung wird am 9. November um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Der 34-jährige Kartoffelbauer hat sich aus allen Bewerbungen fünf Frauen zum Kennenlernen in die Nähe seines Hofs eingeladen. Doch bevor er seine Auserwählten kennenlernt, kommt Moderation Inka Bause vorbei, um Peter Friesen zu unterstützen und um zu fragen, wie es ihm geht. „Fünf Frauen auf einmal – ein bisschen nervös bin ich ja schon“, gesteht Peter. Ob er Jana (33), Alina (29), Johanna (29), Maren (27) oder Sarah (31) nach dem Speeddating zur Hoffwoche zu sich einladen möchte, wird noch nicht verraten. „Das ist echt nicht einfach“, sagt Friesen.

Er führt mit seinem jüngeren Bruder und den Eltern den auf Kartoffelanbau spezialisierten Betrieb in Willich, zu dem auch ein Hofladen gehört. Ein Freund meldete ihn kurzentschlossen bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ an, nun ist Friesen zum ersten Mal zu sehen.

Zunächst war Peter Friesen skeptisch, doch dann sagte er sich: „Warum eigentlich nicht?“ Die Möglichkeit, einmal weit über den Tellerrand zu schauen, seinen Beruf vorzustellen und eventuell die Wunschfrau zu finden, habe ihn angesprochen, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Mai rückte ein Fernsehteam an und begleitete Friesen einen Tag lang bei der Arbeit, seine Familie eingeschlossen, und in der Freizeit, um seinen unter anderem den Vorstellungsfilm für die Auftaktsendung der Staffel, die an Pfingstmontag lief, zu drehen. Jetzt werden die Zuschauer erfahren, wie es für Peter Friesen weitergeht.

(msc)