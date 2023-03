Angespannte Personalsituation in Willich Drei Fraktionen fordern zwölf zusätzliche Fachkraftstellen in Kitas

Die drei Fraktionen „sehen jetzt ein Gebot der Eile zu handeln“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Mit großer Besorgnis verfolge die Willicher Politik die Personalsituation in Willicher Kindertageseinrichtungen bereits seit geraumer Zeit. „So stellte die Verwaltung allen Willicher Fraktionen und dem Jugendamtselternbeirat in zwei Workshops eindrücklich dar, dass dauerhaft circa 20 Prozent der notwendigen Stellen in städtischen Kitas nicht besetzt sind.“ Hierzu trügen unter anderem vor allem Langzeiterkrankte bei, deren Stelle weiterhin in der jeweiligen Kita als besetzt gelte, ohne dass aber das notwendige Personal zur Erfüllung des Schlüssels nach dem Kinderbildungsgesetz tatsächlich tätig sei. „So sind auch in Willich nahezu 50 Prozent der städtischen Kitas gezwungen, ihre Betreuungszeiten für längere Zeiträume bis nahezu dauerhaft einzuschränken“, so Grüne, FDP und „Für Willich“ weiter. Dem wolle man nicht länger tatenlos zusehen und wolle nun zwölf zusätzliche Fachkraftstellen schaffen. Mit den Fraktionen von CDU und SPD sei in den vergangenen Wochen intensiv um eine gemeinsame Lösung gerungen worden – nun bleibe abzuwarten, ob CDU und SPD sich durchringen können, in einem ersten Schritt „ein Zeichen zur Verbesserung der Personalsituation in städtischen Kitas zu setzen“.