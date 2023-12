Firma Peiffer in Schiefbahn Motorradfahrer zerstört 5000 Quadratmeter Rollrasen

Peiffer kann sich durchaus vorstellen, dass der Täter oder die Täterin gar nichts Böses im Sinn hatte und sich der Konsequenzen seiner oder ihrer Fahrt gar nicht bewusst war. „Aber wir möchten die Leute dafür sensibilisieren, die Flächen nicht zu beschädigen“, sagt Arnd Peiffer, der die dritte Generation in der Unternehmensleitung bildet. Rund eine Million Quadratmeter Rasenfläche hat die Firma Peiffer in der Region, nicht nur in der Stadt Willich, sondern auch in Oedt, Kempen, Wachtendonk und bis zur niederländischen Grenze. 5000 Quadratmeter mögen da nicht viel erscheinen, aber der Schaden ist nun mal da und tut weh. Etwa 150.000 Quadratmeter des Premiumrasens verkaufe man pro Jahr.