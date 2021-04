Unfall in Schiefbahn : Pedelec-Fahrerin wird leicht verletzt

Symbolfoto Foto: dpa/Boris Roessler

Schiefbahn Eine 72-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstag in Schiefbahn leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau gegen 17 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Straße Niederheide in Richtung Pirolstraße/Zum Coenenhof.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort wollte sie geradeaus weiterfahren, als ihr aus der Straße Zum Coenenhof ein Auto entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Pedelec-Fahrerin aus und stieß leicht gegen eine Bordsteinkante und stürzte.

(msc)