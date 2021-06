Unfall in Schiefbahn : Pedelec-Fahrerin verletzt sich leicht

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Schiefbahn Eine Willicherin (71) ist mit ihrem Fahrrad am Dienstag gegen 19.05 Uhr über die Straße Am Steigerturm in Richtung Hochstraße geradelt. Beim Versuch, einen Bordstein hoch zu fahren, stürzte sie und verletzte sich leicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(emy)