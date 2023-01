Ausblick auf das Jahr 2023 CDU-Generalsekretär zu Gast bei Neujahrsempfang

Mit dem designierten Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak (MdB), begrüßte Görtz einen prominenten Gast. Dieser ging spontan auf zwei Besucher des Empfangs ein: Er dankte Alt-Bürgermeister Josef Heyes für die „enorme Leistung“ in dessen 21-jähriger Amtszeit. Dann sprach er den Ex-Bundestagsabgeordneten Uwe Schummer an: „Du hast einen tollen Nachfolger“, aber trotzdem werde Schummer in Berlin vermisst. Mit Guido Görtz habe die Willicher CDU einen „prima Kerl“ in den Düsseldorfer Landtag entsendet, der sich besonders für Ehrenamt und Vereine stark mache. Danach ging er auf überregionale Themen ein. Im Rückblick auf ein Gespräch mit einer Schülerin war ihm ein veränderter Blick junger Menschen ein Anliegen. Die Schülerin habe kritisiert, dass die Jugend eine schlechte Ausgangslage habe. Es sei aber auch zu sehen, dass junge Menschen noch nie in besseren sozialen und rechtssichereren Verhältnissen aufgewachsen seien als heute, so Ziemiak. Weiteres Thema war die Versorgungssicherheit. Er lobte das Engagement der Apotheken in den vergangenen Monaten, um die Medikamentenversorgung – etwa mit Fiebersäften für Kinder – sicher zu stellen. Er forderte, dass Deutschland sich frei machen müsse von Lieferabhängigkeiten und unsicheren Lieferpartnern: „Wenn China keine Antibiotika mehr liefert – was dann?“ Auch der Gast kritisierte Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte – konkret mit Blick auf die nächsten Tage im Ort Lützerath. Das Vorgehen sei demokratisch entschieden und richterlich überprüft, „jetzt werden dort Fallen für Polizisten gebaut.“ Das dürfe nicht sein, sonst habe man in Deutschland das Recht des Stärkeren, nicht mehr die Stärke des Rechts. Zum Schluss setzte er sich mit der eigenen Partei und deren Auftreten auseinander: Die CDU müsse sich fragen, wie sie als Partei auf die Menschen wirke, „offen und sympathisch?“