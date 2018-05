Stadt Willich : Paul und Anne Lücke sind seit 50 Jahren verheiratet

Stadt Willich Am morgigen Dienstag, 15. Mai, können zwei bekannte Willicher, deren Wurzeln in Westfalen liegen, ihre Goldhochzeit feiern. Es sind Paul (74) und Anne (72) Lücke, die in Willich auf der Parkstraße 32 d leben. Die Beiden haben sich vor mehr als fünf Jahrzehnten bei einem Schützenfest im Münsterland kennen gelernt. Paul Lücke stammt aus Warendorf, seine Frau aus Telgte. Dort wurde auch vor 50 Jahren geheiratet. Aus er Ehe gingen eine Tochter und zwei Söhne hervor. Um Schwiegerkinder und drei Enkelkinder wuchs die Familie.

Seit 1968 leben die Eheleute in Willich. Paul Lücke ist Elektromeister und hat eine eigene Firma aufgebaut, die heute ein Sohn leitet. Er ist seit Jahren in der Kolpingsfamilie Krefeld engagiert, zudem Mitglied beim Allgemeinen Schützenverein Willich und beim Willicher Tennisclub. Er kegelt in einem Club, spielt gern Skat und radelt mit seiner Frau.

Anne Lücke bezeichnet den Garten als ihr Hobby. Sie hat den Bürgerbus in Willich gefahren und sich in der Katholischen Pfarrgemeinde in Willich engagiert. Für die CDU war sie als sachkundige Bürgerin in Ratsausschüssen tätig.



Die Goldhochzeit wird mit der Familie, Verwandten und Freunden am kommenden Samstag gefeiert.

(mab)