Samstag, 23. November : Neuauflage der Party in der „Bütt“

Die Party „PoolBeatz“ in „De Bütt“ im Juni kam so gut an, dass sie nun wiederholt wird. Foto: Tim Stoppe

Willich Die Premiere im Juni kam bei den Besuchern gut an – jetzt geht die Poolparty im Willicher Schwimmbad „De Bütt“ in die zweite Runde. Für Bad-Leiter Philipp Bauknecht sowie den Willicher DJ und Producer Leon Brooks war schnell klar, dass eine Neuauflage ansteht.

Geplant sind eine Lichtshow, Wasserspielzeuge sowie eine Cocktailbar und einige andere Neuheiten. Auch bei der Neuauflage der Veranstaltung soll die Mitnahme von Getränken ins Becken wieder gestattet sein. Für die musikalische Gestaltung sind neben Leon Brooks noch der Dortmunder DJ Relova sowie der aus Hamm kommende DJ und Veranstalter Juf-X gebucht. Relova hat sich in der Szene bei Auftritten auf dem Farbgefühle-Festival, Ruhr in Love und Project X Bochum einen Namen gemacht, der aus Hamm kommende Juf-X ist in der DJ- und Club-Szene etabliert und bespielte bereits das Panama Open Air und fungiert als Veranstalter der „Welcome To My House“-Party-Reihe und des „Welcome To My Garden“-Festivals in Hamm. „Durch ein musikalisch abwechslungsreicheres Spektrum möchten wir ein breiteres Publikum ansprechen“, erläutert Brooks.