Beschilderung in Willich Das fast unerkennbare Parkverbot

Durchaus wütend hält Heinrich Vetter das „Knöllchen“ über 55 Euro in der Hand, das er an der Parkstraße in Willich erhalten hat. „Für mich ist das Abzocke. Ich habe mit einer größeren Zahl Gäste meinen Geburtstag im Restaurant China Sea Garden in Willich gefeiert. Da der Parkplatz voll war, bin ich, ebenso wie viele meiner Gäste, auf die Schotterfläche weiter gefahren, die dahinter liegt. Kein Schild zeigte, dass hier irgendeine Park-Einschränkung besteht. Als wir später zu unseren Autos kamen, hatte jeder ein Ticket über 55 Euro an der Scheibe. Das ist doch ein Witz“, echauffiert er sich.