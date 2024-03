Kleingarten in Schiefbahn Pakusch will Kleingarten-Vertrag im Heckenstreit anpassen

„Ich habe dem Vorsitzenden mitgeteilt, dass der bestehende Zwischenpachtvertrag Bestand hat und nach diesem der Heckenschnitt vorgenommen werden müsste. Das ist formal gesehen korrekt. Einige Punkte wurden aus dem Pachtvertrag leider vernachlässigt. Gemeinsam mit dem Vorstand habe ich mich darauf verständigt, in Einzelfällen individuelle verhältnismäßige Lösungen vorzunehmen“, so Pakusch, der auch nicht versteht, was das erneute Hinweisschreiben an die Pächter sollte. „Da sollte man ein wenig Aufregung aus der Causa nehmen“, so der Bürgermeister. Er will nun bei der Versammlung aufklären und die Gemüter beruhigen.