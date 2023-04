St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen Zwei Osterfeuer für ein tolles Gemeinschaftserlebnis

Aber es gab noch ein zweites Feuer: Das Osterfeuer wurde in der Pfarrkirche in Form einer brennenden Kerze abgeholt. Präses Markus Poltermann segnete das Feuer und sprach den Segenspruch „Und lass das Feuer hell in uns brennen“. Um ein kleines Feuer herum saßen Kinder, die mit den Pfadfindern ihr Stockbrot zubereiteten – ein tolles Gemeinschaftserlebnis. Der Posaunenchor der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde hatte in den vergangenen Jahren immer für die musikalische Begleitung gesorgt, konnte diesmal aber nicht genügend Mitglieder aktivieren. Dass Musik, wenn auch eine ganz andere, trotzdem eine Rolle spielte, war den Original Flöthbachtalern aus Anrath zu verdanken.