Online-Befragung der Stadt Willich : Wie muss sich Willich wegen des Klimawandels verändern?

Willich In einer Online-Befragung sollen Bürger ihre Erfahrungen zum Klimawandel in Willich teilen. Sie werden für das Klimaanpassungskonzept berücksichtigt.

„Prima Klima“ war vielleicht mal: „Der Klimawandel ist – aktuell unter anderem in Form von Starkregenereignissen, Hitzewellen und Unwettern – inzwischen auch bei uns in Willich deutlich spürbar“, sagt Willichs Klimamanager Marcel Gellißen vom Team „Umwelt und nachhaltige Stadtentwicklung“ des Geschäftsbereiches Stadtplanung.

Jetzt geht es darum, die Klimawandelanpassung in der Stadt Willich zu erfassen, zu gestalten, möglichst zu optimieren, und dazu sei das Wissen, die Erfahrung der Bürgerinnen und Bürger unerlässlich. Und gefragt: Denn, wie die Stadtverwaltung mitteiltet, stehe eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger an, Gellißen sagt dazu: „Neben einem wirksamen Klimaschutz ist auch eine angemessene Anpassung an die unaufhaltsamen Auswirkungen unabdingbar. Die Stadt Willich hat sich dieser herausfordernden Aufgabe gestellt und ist dabei, kooperativ und partizipativ ein Klimaanpassungskonzept zu entwickeln.“

Es geht also um Fragen zum Klimawandel in der Stadt Willich: Natürlich sei das kein „Test“, es gebe keine richtigen oder falschen Antworten. Aber man könne eben seine Eindrücke und Erfahrungen einbringen und habe die Chance, diese persönlichen Erfahrungswerte auf einer hochauflösenden Karte der Stadt Willich zu verorten. Auf diese Weise können Teilnehmende beispielsweise angeben, wo sie in Ihrer Stadt Hitze als Problem wahrnehmen – oder wo es ihrer Beobachtung nach Veränderungen in der Vegetation aufgrund steigender Temperaturen gibt. Gellißen hofft darauf, dass sich möglichst viele Willicher beteiligen: „Wir sind natürlich gespannt und freuen uns auf die Teilnahme der Bürger – denn Klimawandelanpassung ist nur gemeinsam möglich!“