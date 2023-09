3500 Gäste im Festzelt Schiefbahns Schützen feiern Oktoberfest

Der überwiegende Dresscode war Dirndl, Krachlederne und alles, was kleidungstechnisch an ein zünftiges Oktoberfest erinnerte – in allen Farben: von knallgrün über bordeauxrot mit schwarz bis zum Edellook in Gold oder Silber. Dazu kombinierten die Feierfreudigen alles – von Schluppen über High Heels bis Stiefel, dazu Blumenreifen oder bayrischer Filzhut. Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und König Marcel Görgens teilten sich die Aufgaben beim offiziellen Fassanstich – mit dem zweiten Schlag saß der Zapfhahn, und das Freibier floss in die Krüge. Nils Schumeckers (Regionalvertreter Erdinger Brauerei) hatte das Fass als Gastgeschenk ins Zelt gebracht. Für beste Stimmung und den passenden Tanz-Sound sorgte die Band Albfetza, die mit ihrem Mix aus verschiedensten Musikrichtungen immer den Geschmack des Publikums traf. Sie spielten alles: von Polka über Queen und Drafi Deutscher sowie Malle- und Apres-Ski-Hits bis zu bekannten Rockklassikern – immer im typischen Albfetza-Sound. Dabei gelangen ihnen nahtlose Wechsel und Übergänge – etwa vom Oldie „aber bitte mit Sahne“ zum Rockklassiker „Smoke on the water“. Die Tanzfläche war sofort „brechend voll“, und die Stimmung bestens.