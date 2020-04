Lokale Kultur : Willicher Künstler zeigen Werke in Schaufenstern

Willich Eine gute Nachricht: Die Offenen Ateliers in Willich finden trotz Corona-Krise statt – wenn auch in veränderter Form: Die Willicher Künstler laden diesmal ein zum Rundgang mit dem Titel „Fensterblicke“.

Von Karsamstag an werden drei Wochen lang wechselnde Kunstwerke in den Schaufenstern der Willicher Ateliers von Martin-Rieffert-Straße bis zur Peterstraße präsentiert. Jeden Samstag wechseln die Werke. Da das Gespräch mit dem jeweiligen Künstler fehlen wird, gibt es zu jedem Werk einen erklärenden Text. „Wir wollen etwas Farbe in die schwierige Zeit bringen“, erklären die Künstler ihren Entschluss. So wollen die Künstler den Bürgern Kunst für die Seele bieten und gleichzeitig ihre Malereien, Zeichnungen und Collagen erklären, ohne dass man persönlich miteinander in Kontakt treten muss.

Der Rundgang zieht sich durch zwei Straßen der Willicher Innenstadt und schließt vier Ateliers ein, in denen sich sieben Künstler präsentieren. An der Martin-Rieffert-Straße 10 zeigt Jörg Schulze-Roloff Betonart und Design, als Gast in einem Schaufenster: Birgitta Jenner mit Malerei und Zeichnung. Jörg Schulze-Roloff verbindet Beton mit Street Art, Tape Art, Graffiti, Druck-und Transfertechniken. Birgitta Jenner zeigt als Gastausstellerin kleine humorvolle Collagen in digitaler und analoger Kombination.

An der Peterstraße 49 stellt Anne Fiedler ihre Malerei aus. Für sie steht die Beschäftigung mit der Natur im Fokus. Sie nähert sich zeichnerisch dem wilden, sich jeder Ordnung entziehenden Wald. Dabei entstehen surreale, traumhaft anmutende Szenen.

An der Peterstraße 35 (Art 101 Gallery) sind Malereien und Collagen von Beate Krempe und Waleed Ibrahimzu sehen. Die Collagen von Beate Krempe erzählen Geschichten, sie wirken geheimnisvoll, und man fragt sich, was die Orte und Menschen in den Bildern zu bedeuten haben. Zeichnungen, Fotos und Symbole geben kleine Hinweise. Waleed Ibrahims Bilder rufen eine Vielfalt von Fragen und Gefühlen hervor. Die eindringlichen und strahlenden Farben sind Ausdruck seiner inneren Musik; einer Komposition aus Tönen und Stille, Bewegungen und Rhythmen.

An der Peterstraße 19 (P19 Kunstraum) zeigt Renate Diekmann ihre Malerei, Schaufenstergast ist Sabine Kreuels mit Holzdrucken. Renate Diekmann fängt die unverhofften Momente des Unterwegsseins malerisch ein. Spontane Eindrücke verarbeitet sie zu Acrylbildern auf Leinwand. Sabine Kreuels, hier als Gastausstellerin, experimentiert gern und arbeitet hauptsächlich mit Holzdruck. Hierbei begeistern sie Strukturen und Formen der Natur. Im „Überraschungsmoment“ des Holzdrucks bleibt vieles unkontrollierbar, so dass unbeabsichtigte, reizvolle grafische Effekte sichtbar werden.

