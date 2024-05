Offene Ateliers in Willich Waleed Ibrahim malt vor allem Menschen aus der syrischen Heimat

Wenn man seine Bilder betrachtet, wird man zunächst überwältigt von der Farbigkeit, die Ibrahim in seinen malerischen Erzählungen einsetzt. Das Nächste, was ins Auge fällt, ist seine Malweise, die sich auf einem Grat zwischen genauer Abbildung und fast schon impressionistischer Auflösung bewegt. Da ist eine Reihe von vier Frauen, deren Gesichter und Hände klar zu erkennen sind, auch wenn die Augen verschleiert wirken. In ihren Händen halten sie Flöten und eine Art von Trommel. Sie machen sich so deutlich bemerkbar. Die Frauen tragen Gewänder aus allen Farben der Palette – Farben, die sich zunehmend von den Konturen des Kleides lösen und in reine Farbmalerei fast wie Farbschlieren verwandeln. Die Musikinstrumente, die häufig als Motiv in Ibrahims Werken auftauchen, sind kurdische Instrumente, schließlich ist Waleed Ibrahim Kurde. Eindringliche Porträts, häufig aus einer ungewöhnlichen Perspektive gesehen, ergänzen seine Bildwelt.