Tag der offenen Ateliers in Willich Vom Foto zum künstlerisch verfremdeten Gemälde

Die Künstlerin freut sich am Samstag, 4. Mai, sowie am Sonntag, 5. Mai, jeweils von 13 bis 18 Uhr und noch einmal am Dienstag, 7. Mai, 17 bis 19 Uhr, auf Gäste und den regen Austausch mit ihnen in ihrem Atelier an der Martin-Rieffert-Straße 37 in Willich.