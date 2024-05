Offene Ateliers in Willich Renate Diekmann: Bilder aus der Natur und von Menschen

Die in Neuss geborene Malerin war technische Zeichnerin. Aber sich selbst verwirklichen, das konnte sie vor allem in der Malerei. „Malen ist mein Leben“ sagt Diekmann. Begonnen hat sie damit um die Mitte ihrer Zwanziger. Sie nahm an Fachseminaren in der Akademie Vulkaneifel, in Frankreich und an anderen Orten teil, um „Stück für Stück mehr daran zu arbeiten“.