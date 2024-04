Offene Ateliers in Willich Anne Fiedler: Natur im Kleinen, scheinbar Unscheinbaren

Gerade erst sind die neuen Bilder fertig geworden. „Enjoy the silence“ heißt eine der 40 x 50 Zentimeter großen Arbeiten. In einer nächtlich-geheimnisvollen Atmosphäre hockt eine Gruppe von Menschen, umgeben von Büschen, Bäumen, Bergen. Grüntöne dominieren das Bild, Orangetöne setzen Akzente. Fiedler experimentiert mit Sprühfarbe und setzt Schablonen ein. Was aussieht wie Vordergrund, ist eigentlich Hintergrund – da muss man schon genau hinschauen. Viele ihrer Gemälde spielen mit dem Geheimnisvollen, der Betrachter taucht tief in die Bildgeschichte ein. Diese spielt häufig in der Natur, die im Kleinen, scheinbar Unscheinbaren, Fiedler fasziniert. Seit drei Jahren sucht sie Nationalparks auf, in denen sie wandernd ihre Umgebung aufsaugt und sie fotografisch und filmisch festhält. Daraus entstehen im Anschluss die „Reisezeichnungen“. Im vergangenen Jahr war sie in den Maasduinen unterwegs. Eindrücke von dort werden am Wochenende zu sehen sein.