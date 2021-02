Kirchengemeinden in Schiefbahn : Ökumenischer Weltgebetstag auf Sparflamme

In Pfarr- und Gemeindebrief befassen sich die Frauen 2021 mit dem Pazifikstaat Vanuatu, der neben dem Klimawandel auch mit Vulkanausbrüchen zu kämpfen hat. Foto: AP/Brad Scott

Schiefbahn Seit 1978 wird in Schiefbahn gemeinsam gebetet, informiert und gekocht. Und in jedem Jahr steht dabei ein anderes Land im Fokus 2021 ist das anders. Was bleibt, sind Info-Texte über Vanuatu.

Seit 1978 wird der Weltgebetstag in Schiefbahn ökumenisch gefeiert. Jahr für Jahr kommt ein Frauenkreis aus acht bis zehn Schiefbahnerinnen der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde und der katholischen Gemeinde St. Hubertus zusammen, um den Weltgebetstag vorzubereiten, in dessen Mittelpunkt jedes Jahr ein anderes Land steht.

In der evangelischen Hoffnungskirche laden die Frauen mittels Gottesdienst samt Kollekte, Infoteil über das jeweilige Land, landestypischem Essen und weiteren kleinen Highlights alle Menschen zum Mitfeiern des Weltgebettages ein. Doch in diesem Jahr sieht alles anders aus. Die Türen der Kirche bleiben am 5. März geschlossen, wie auch schon das überregionale Treffen der Kirchenregion Krefeld-Viersen und des Bistums Aachen als Vorbereitung nicht stattgefunden hat und auch der Schiefbahner ökumenische Frauenkreis keine persönlichen Treffen hatte, bei denen die Planungen liefen.

Nichtsdestotrotz wird der Weltgebetstag, zu dem Frauen aus aller Welt einladen, auch in Schiefbahn gefeiert. In diesem Jahr steht der Inselstaat Vanuatu im Pazifischen Ozean im Mittelpunkt. Das Motto lautet „Worauf bauen wir?“. Das Schiefbahner Frauenteam erarbeitete eine Landesinformation, die Vanuatu vorstellt. Die paradiesische Inselgruppe ist allerdings für Frauen kein Paradies. Männer treffen die Entscheidungen und die Frauen leiden unter Gewalt. Außerdem macht der Klimawandel dem Inselstaat zu schaffen. Wirbelstürme und Erdbeben beuteln die Inseln. Hochinteressant ist, dass in dem Land seit 2018 ein strenges Plastikverbot herrscht. „Wir haben im ersten Pfarr- und Gemeindebrief bereits neugierig auf das Land Vanuatu gemacht und werden auch in den folgenden Ausgaben 2021 berichten. In der nächsten Ausgabe soll so der von uns entworfene Text über das Land erscheinen“, sagt Edith Max vom Schiefbahner Organisationsteam. Zudem erhalten die Besucher der vorausgehenden Weltgebetstage den Informationstext. Auf dem Spendenkonto der Emmaus-Gemeinde kann unter dem Stichwort „WGT 2021“ für die Frauenprojekte, die auf der ganzen Welt durchgeführt werden, gespendet werden.

Am 5. März selber gibt es Onlinegottesdienste im Internet unter www.weltgebetstag.de sowie um 19 Uhr einen weiteren Gottesdienst auf Bibel-TV.

(tre)