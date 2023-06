Für Familien in Willich und Umgebung Obsthof bietet Erdbeerpflücken an

Noch liegt das Erdbeerfeld an der L382, unmittelbar hinter dem Obsthof Mertens gelegen, ruhig da. Das soll sich am Wochenende ändern, denn dann lädt der Hof zu einem Selbstpflück-Event. „Das sind besondere Happenings. Die Kunden lieben es, selbst zu pflücken. Wir sparen dabei die Pflückkosten, die in Zeiten des Mindestlohns rund 50 Prozent des Preises ausmachen. Wir wollen an dem Event aber nicht verdienen, sondern etwas für die Kunden tun und uns positiv präsentieren. Darum geben wir das in voller Höhe weiter und verkaufen die Erdbeeren zum halben Preis“, sagt Juniorchef Henrik Mertens.