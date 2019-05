Kursus : Obstbaumschnittexperte gibt wertvolle Tipps

Günter Wessels gibt am Wochenende 17. und 18. Mai einen Kursus in Theorie und Praxis zum Thema Obstbaumschnitt. Foto: Stadt Willich

Willich Den Obstbaumschnitt­experten Günter Wessels hat die Stadt Willich dafür gewonnen, einen Kursus am 17. und 18. Mai anzubieten: Am Freitag, 17. Mai, gibt es ab 18 Uhr für rund zwei Stunden eine theoretische Einführung in den Obstbaumschnitt, am darauffolgenden Samstag haben die Teilnehmer dann die Möglichkeit, von 9 bis 13 Uhr ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse auf einer Obstwiese mit Unterstützung durch den Profi in die Praxis umzusetzen.

„Der Kursus hat das Ziel, die Kunst des pflanzengerechten Obstbaumschnitts zu vermitteln sowie den Kursteilnehmern das Rüstzeug für den eher unbekannten Sommerschnitt näherzubringen“, so Udo Hormes vom Team Umwelt des Willicher Geschäftsbereichs Stadtplanung. Der Sommerschnitt bremst die Wuchskraft und fördert einen reichen Blüten- und Fruchtansatz. Manchen Obstbaumarten, wie beispielsweise Apfelbäumen und Birnbäumen, verhilft der Sommerschnitt sogar zu einer besseren Ausreifung der bereits angesetzten Früchte. Ein Schnitt im Sommer macht es einfacher, kranke oder abgestorbene Äste zu erkennen und zu entfernen. Auch ein Erhaltungsschnitt nach heftigen Gewittern oder auch Stürmen ist oftmals sinnvoll. Dieses und vieles mehr wird in der Veranstaltung vermittelt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung aber unbedingt erforderlich. Der genaue Veranstaltungsort wird den Teilnehmern nach erfolgter Anmeldung telefonisch/per E-Mail mitgeteilt. Weitere Infos und Anmeldung bei Udo Hormes (Tel. 02154 949262, E-Mail udo.hormes@stadt-willich.de).

(RP)