Vynhoven-Jahr in Neersen Besonderer Vortrag über Gerhard Vynhoven

„Als Gerhard Vynhoven 1674 verstarb, also vor genau 350 Jahren, da hatte er einen kleinen Wallfahrtsort geschaffen, in dem er seine eigenen Lebenserfahrungen in beeindruckender Weise umgesetzt hat. Klein-Jerusalem ist ein Ort, der nicht nur seinen Zeitgenossen einen Eindruck vom historischen Jerusalem gebe sollte“, sagt Optendrenk. Es sei ein Ort des Friedens, der Freude und der Einheit mit Gott entstanden, fügt er an. Optendrenk bezeichnet die Wallfahrtskapelle als Ort des Glaubens, der zeige, dass Kriege, Streit und Not nicht das letzte Wort sind. „Krieg ist nicht die richtige Antwort auf Konflikte jeder Art. Egal, ob sie mit unterschiedlichem Glauben, Religion, Ideologie oder was auch immer bergründet werden“, betont der Historiker und Finanzminister. Alles in allem ein Vortrag, der fesselte und die Besucher begeisterte.