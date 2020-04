Bei Corona-Erkrankung des Besitzers : Der Tierschutz steht für Notfälle bereit

Willich Im Willicher Hilfsnetzwerk Corona ist auch der Tierschutz für Willich integriert. Sollte ein Tierbesitzer schwer erkranken, springen Tierschutzmitglieder im Notfall ein und kümmern sich um Hund, Katze und Co.

Was ist, wenn man am Coronavirus erkrankt und nicht mehr in der Lage ist, mit dem Hund spazieren zu gehen, oder gar ins Krankenhaus muss und es niemanden gibt, der sich auf Zeit um das eigene Haustür kümmern kann? Diese Sorge kann der Tierschutz für Willich den Bürgern nehmen. „Wir haben uns dem Willicher Hilfsnetzwerk Corona angeschlossen und sind vorbereitet, um in einem Notfall ein Tier zu übernehmen. Wir halten uns im Hintergrund parat“, sagt Manuela Treken vom Vorstand des Tierschutzes für Willich.

Es stehen Gastfamilien mit Tiererfahrung zur Verfügung, die sich bereiterklärt haben, als Pflegefamilie auszuhelfen. Dabei muss es bei einer Vermittlung auf Zeit immer passen. Ein Rüde, der zum Beispiel unverträglich mit anderen Rüden ist, könnte nicht in eine Pflegefamilie gegeben werden, die einen eigenen Rüden hat. Sollte ein Tierbesitzer an Corona erkranken und nicht mehr in der Lage sein, sich um sein Tier zu kümmern, schaut der Tierschutz genau, wo besagtes Tier auf Zeit untergebracht werden könnte. „Wer erkrankt, aber daheim ist und einen Garten hat, braucht sich keine Sorgen ums Spazierengehen zu machen. Ein Hund kann völlig unproblematisch eine Zeitlang aufs Spaziergehen verzichten und einfach in den Garten gelassen werden. Das wäre also kein wirklicher Notfall, wo ein Hund in eine Pflegefamilie gegeben werden müsste“, betont Treken. Anders sieht es aus, wenn es keinen Garten gibt. Zum Schutz der eigenen Mitglieder würde ein Hund seinen Besitzer dann verlassen müssen. Denn es soll niemandem zugemutet werden, sich tagtäglich in einen Haushalt zu begeben, in dem ein Erkrankter lebt.