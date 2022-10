Unfall in Willich mit Zehnjährigem : Notbremsassistent verhindert Kollision mit Radfahrer

Willich Der automatische Notbremsassistent eines Lkw hat am Montag in Willich einen schweren Unfall verhindert. Der Einsatz lautete zu Beginn „Lkw gegen Fahrradfahrer“, woraufhin die Einsatzkräfte mit Blaulicht zum Einsatzort fuhren.

Das war passiert: Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem 26-Tonnen-Tanklaster auf der Anrather Straße und wollte nach rechts in die Straße „Zum Güterbahnhof“ abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad die Anrather Straße in gleicher Richtung entlang. An der Einmündung befand sich der Junge im toten Winkel des Lkw-Fahrers. Der Notbremsassistent des Tanklasters führte eine Notbremsung durch – und verhinderte so eine Kollision mit dem Zehnjährigen. Lediglich das Vorderrad des Fahrrades geriet unter den Reifen, bevor der Lkw zum Stehen kam.