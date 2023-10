Tönisvorster engagiert sich für Action Medeor Fotokalender für 2024 zeigt Schönheit des Niederrheins

Seine Kalender sind erhältlich bei der Tönisvorster Buchhandlung an der Hochstraße 49 in St. Tönis und beim Gemeindebüro der evangelischen Kirche an der Hülser Straße 57a. „Ich habe 100 Kalender komplett auf eigene Kosten produziert. Jeder Cent, der rein kommt, geht an Action Medeor. Ich hoffe, dass auch dieses Mal mindestens die Druckkosten rein kommen, sonst hätte ich diese ja besser direkt gespendet“, sagt der Rentner.