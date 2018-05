Stadt Willich: Niersbienen bieten 2019 eine zweite Damensitzung

Stadt Willich

Die Damensitzung der KG Niersbienen am Montag, 25. Februar 2019, im Wahlefeldsaal ist bereits jetzt ausverkauft. Die Niersbienen sind nach dem großen Erfolg der letzten Sitzung hoch motiviert und wegen der großen Nachfrage entschlossen, am Sonntag, 24. Februar, 14.11 Uhr, eine zweite Damensitzung mit gleichem Programm zu veranstalten. Alle Künstler sind bereits verpflichtet. Die ersten 80 Karten für die Sitzung sind bereits verkauft, weitere Reservierungen können ab sofort online unter www.niersbienen.de, telefonisch bei Petra Joosten unter der Nummer 01575 0987881 und bei Inge Frey unter 02156 5047 oder persönlich bei Leyendecker an der Hauptstraße 29 in Neersen vorgenommen werden.