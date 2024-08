Niclas Oeldemann aus Willich Junger Willicher startet als Veranstalter durch

Die erste Single, die Niclas Oeldemann als DJ Leon Brooks veröffentlicht hat, hieß „Give me love“. 2017 war das. „Seitdem ist ganz schön viel passiert“, sagt der 27-Jährige. Rund 30 Singles habe er mittlerweile herausgebracht, mal eher Pop-Songs, mal Dance-Tracks. Und irgendwann zwischendurch stellte er fest: „Das reicht mir nicht.“ Noch immer ist der Willicher DJ, hat regelmäßig Auftritte. „Ich bin eigentlich jedes Wochenende unterwegs“, erzählt er. Daneben hat sich Niclas Oeldemann aber in seiner Heimatstadt ein Unternehmen aufgebaut: die Veranstaltungsagentur Hype Guide Gmbh. Er organisiert große Partys, die Winterwelt Willich, neuerdings auch gemeinsam mit dem Viersener Citymanagement einen Feierabendmarkt in Viersen-Süchteln, lud vor wenigen Wochen zum „Dülken Open Air“ nach Viersen-Dülken ein. Das ist für den Jungunternehmer aber nur der Anfang: „Der Plan ist, die Firma komplett auszubauen und größer zu machen“, sagt er.