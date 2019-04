Friedhofssatzung : Willich: Verwaltung entschuldigt sich

Die „Neuordnung der Friedhöfe“ in Willich will die Stadtverwaltung nach Bürgerprotesten jetzt anders umsetzen als zunächst geplant. Das Nutzungsrecht wird für einen bestimmten Personenkreis verlängert. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Willich Ein Brief der Friedhofsverwaltung hatte bei Grabbesitzern für Irritationen gesorgt. Im Ausschuss für Abgaben entschuldigte sich Beigeordneter Willi Kerbusch für das Schreiben. In der Sitzung wurde alles wieder geradegerückt.

„Ich möchte mich für das wenig gefühlvolle Schreiben ausdrücklich entschuldigen“ – der Erste Beigeordnete Willy Kerbusch formulierte es in der Sitzung des Ausschusses für Abgaben, Gebühren und Satzungen unmissverständlich. Thema war die „Neuordnung der Friedhöfe“ in Willich. In diesem Zusammenhang hatte die Friedhofsverwaltung 135 Nutzungsberechtigte angeschrieben, die Belegungsrechte in zwei Grabfeldern des Willicher Friedhofes hatten, und ihnen mitgeteilt, dass in den von ihnen gemieteten Grabfeldern keine Sargbestattungen mehr stattfinden können und Urnenbestattungen nur noch bis 2026 möglich seien.