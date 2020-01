Neujahrskonzert : Musikalischer Feuertanz in der Willicher Auferstehungskirche

Willich Der peruanische Pianist Vladimir Valdivia versprach für das Neujahrskonzert der Auferstehungskirche Willich ein „musikalisches Feuerwerk“.

Ein „musikalisches Feuerwerk“ hatte der peruanische Pianist Vladimir Valdivia für das Neujahrskonzert der Auferstehungskirche Willich versprochen. Ungefähr zur Hälfte war die Kirche am Sonntagabend gefüllt. In seiner Begrüßung wies Kantor Klaus-Peter Pfeifer darauf hin, dass im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven Valdivia natürlich auch mit Werken von Ludwig van Beethoven beginnt.

Mit Beethovens Rondo op. 51 Nr. 1 gab der Pianist eine lyrische Einstimmung in sein Konzert. Es folgte das Albumblatt „Für Elise“. Behutsam und verträumt, voller Zartheit in seinem weichen Anschlag war seine Annäherung an besagte Elise. Drei Impromptus von Franz Schubert hatte Valdivia auf sein Programm gesetzt. Damit brachte er bestens bekannte Werke aus der Musik der Romantik. Melancholisch und verträumt, plätschernde Läufe, dann etwas mehr Virtuosität und auch mal Tänzerisches – so kamen seine Interpretationen daher.